Убежища без доступа: почему в Киеве закрыты укрытия, кто в этом виноват и как решить проблему?

На 16 месяц полномасштабной войны столичные власти только пытаются разобраться с проблемой закрытых бомбоубежищ в городе. При этом в некоторых микрорайонах и жилых кварталах Киева вообще нет укрытий. Фокус разбирался, почему такой критический для безопасности горожан вопрос до сих пор не решен.

В ночь на 1 июня в Киеве в результате ракетной атаки погибли три человека — 33-летняя женщина, а также 34-летняя мать с 9-летней дочерью. Они не смогли попасть внутрь укрытия поликлиники в Деснянском районе и оказались в зоне падения обломков сбитых "Искандеров".

Бесспорно, киевляне стали жертвой военной агрессии России, продолжающей ракетный террор Украины. Но, кроме этого, они стали жертвами и безответственности городских властей, которые на 16-й месяц полномасштабной войны так и не смогли решить проблему с укрытиями в столице.

Что происходит с укрытиями в Киеве

После ночного обстрела еще 16 мая киевские власти получили 22 жалобы от жителей на закрытые укрытия в украинской столице. В ответ Сергей Попко, глава Киевской городской военной администрации, а также директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук приехали на демонстративную проверку убежищ на левом берегу города. В сопровождении телекамер и журналистов Попко показательно прошел в паркинг в Дарницком районе, который используется как укрытие. Власти пообещали разобраться с проблемой закрытых убежищ в столице, но, как показала жизнь, дальше громких заявлений дело не пошло.

Во время осмотра укрытий Фокус также поинтересовался у чиновников, что делать людям, в микрорайоне или в жилом массиве которых вообще нет укрытий (корреспондент Фокуса живет в микрорайоне "Березняки", где убежища работают только в школах, но они предназначены исключительно для детей и учителей). Четкого ответа мы так и не получили.

При этом городские власти пообещали увеличивать количество убежищ, однако конкретную цифру защитных сооружений, которые смогут добавить в общий столичный фонд до конца года, чиновники тоже не говорят. По словам Ткачука, в бюджете города на проведение ремонтных работ и введение в порядок защитных сооружений выделили 350 млн грн.

Из-за закрытых укрытий в столице или их полного отсутствия киевляне обычно пользуются подземными станциями метро или паркингами, которые также могут служить защитными сооружениями при обстреле. Однако далеко не у всех жителей Киева есть такая возможность. И сегодня от столичных властей нет никакого предложения, что же делать этим людям. За полтора года город уже можно было оборудовать, по крайней мере, мобильными укрытиями, но этого так и не произошло.

Кто виноват?

Комментируя утром ситуацию с закрытым укрытием, Сергей Попко заметил журналистам:

"На момент падения обломков, по докладам представителей ГСЧС, часть людей была в укрытии. Укрытие [в поликлинике], которым все пользовались, расположено, если заходить через центральный вход, метрах в десяти, оно было открыто. Был ли открыт центральный вход — полиция это расследует. Когда это будет известно, тогда будут выводы. Кого-то винить или оправдывать сейчас нет смысла ".

Он заявил, что если есть вина некоторых должностных лиц в том, что вход в укрытие был закрыт, то "однозначно для них будут последствия". При этом о собственной ответственности Попко говорить не стал.

Впрочем, позже пресс-служба КМВА опубликовала его расширенный комментарий по этому поводу. Среди прочего глава военной администрации подчеркнул, что не снимает с себя ответственности за произошедшее.

"Трагедия с погибшими во время ракетного обстрела — это ответственность власти на всех уровнях — от руководителей города до глав района. Поэтому никто — ни я, ни один другой руководитель высшего или низшего звена в этом городе не имеют права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий", — сказал глава КМВА.

Мэр города Виталий Кличко в свою очередь нашел конкретного "виновника". В своем Telegram-канале он написал, что обратился в Офис президента и правительство с просьбой об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока идет следствие. При этом Кличко не комментирует, почему не ставил этот вопрос на контроль раньше, а все решения происходят только после трагедии.

В соцсетях возмущаются из-за отказа чиновников от собственной ответственности за трагедию

Как решить проблему с укрытиями?

Константин Гринчук, полковник в отставке и экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины, в разговоре с Фокусом отмечает, что проблема в том, что сегодня на государственном уровне не существует никакой структуры, которая занималась бы вопросами гражданской безопасности граждан.

"Нам нужна независимая структура, которая на государственном уровне организовала бы системную работу органов власти, ведомств — поставила конкретную задачу по созданию и оборудованию укрытий, и контролировала бы ее выполнение", — комментирует он.

В идеале все двери в укрытиях должны быть автоматическими во избежание человеческого фактора, добавляет он.

В марте этого года начальник Славянской ГВА Вадим Лях в комментарии "Суспільному" сообщил, что в городе устанавливают мобильные укрытия.

"Это не бомбоубежище. Это на случай, если обстрел — и вы находитесь возле этого укрытия, то сможете спрятаться в нем. Если будет прямое попадание, оно не выдержит", — пояснил руководитель ГВА.

Такая конструкция может спасти человека от осколочных ран и защитить от взрывных волн. В контексте дефицита укрытий в Киеве, это тоже могло бы стать одним из вариантов решений для столицы.