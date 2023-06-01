Украина имеет достаточно возможностей, чтобы освободить свои территории, — Столтенберг

По словам генсека, страны НАТО предоставили Украине огромное количество помощи, но этого все еще недостаточно. Помощь для Киева будет лишь увеличиваться.

У Украины есть достаточно возможностей для того, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов. Об этом во время конференции в Осло заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ" 1 июня.

По его словам, Североатлантический альянс предоставил Украине огромное количество военной помощи для того, чтобы начать контрнаступление на территории, которые временно находятся под контролем РФ, однако, этого все еще недостаточно.

"НАТО оказывает беспрецедентную помощь. Я уверен, что у Украины сейчас есть достаточно возможностей, чтобы освободить оккупированные территории. Но нам нужно делать больше", — говорится в сообщении.

Сейчас страны-участницы Альянса готовят многолетний пакет помощи для поддержки Киева и на него выделят значительное финансирование. Кроме того, в Осло обсуждался вопрос повышения уровня комиссии НАТО-Украины до уровня Совета НАТО-Украины. Это значительный шаг, который в будущем поможет создать общий консультативный форум с Украиной, где она будет иметь равные с другими права за столом переговоров.

"Это обеспечит Украине сдерживание и оборону на долгосрочный период, а также поможет отстроить сектор безопасности и обороны при переходе от доктрин, оборудования и обучения советской эры до полной совместимости с НАТО", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, 18 мая Йенс Столтенберг рассказал, когда НАТО обсудит поставки истребителей для ВСУ. По его словам, сначала надо решить вопросы с огромным количеством боеприпасов, запчастей и техобслуживания авиации.