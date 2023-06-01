Задействовали гаубицу Д-30 и миномет: "росомахи" точным ударом уничтожили вражескую БМП (видео)

Пехотное соединение ВСУ, выполняющее задачи в лесной и болотистой местности, успешно ликвидировало бронетехнику ВС РФ и заставило захватчиков бежать.

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша задействовали гаубицу Д-30 в паре с минометом, уничтожив российскую БМП. В пресс-службе подразделения в Facebook 1 июня опубликовали подробности.

На видео техника оккупантов передвигается на высокой скорости. Впоследствии боевая машина оказалась под обстрелом. Вражеская пехота решила укрыться среди деревьев и растительности, где оказались под огнем подразделения Вооруженных сил Украины.

"Первый снаряд лег в нескольких десятках метров от боевой машины рашистов, а второй — поразил точно цель!", – сообщили украинские защитники.

68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша ВСУ

Пехотное соединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выполняет задачи в лесной и болотистой местности. Личный состав комплектуется только военнослужащими контрактной службы. У всех бойцов есть боевой опыт. Приобщаются и украинцы, имеющие опыт гражданской жизни родственной профессии со спецификой бригады — охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств. В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил бригаде боевое знамя.

На эмблеме бригады изображена росомаха. В геральдике это означает силу и бескомпромиссность, уверенность и отвагу, готовность идти до конца. Росомаха в природе — чрезвычайно свирепый хищник, безжалостный к своим врагам.

Напомним, 31 мая Волынская терроборона показала, как уничтожила танк ВС РФ из гаубицы FH70. Меткий позволил оставить россиян без тяжелой бронетехники, которую тщательно спрятали в лесу. Успешная операция была проведена совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции "Захід".

Также бойцы 3-й штурмовой бригады 29 мая показали, как ликвидировали гаубицу российских войск "Мста-Б" под Бахмутом. Уничтожение вражеской артиллерии произошло вблизи города, долгое время остается самой горячей точкой российско-украинской войны.