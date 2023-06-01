После "терроризма" на Белгородщине Медведев пригрозил Киеву новыми "спецоперациями" (видео)

По словам бывшего российского президента, от Украины постоянно будет исходить угроза, потому Москве будет нужно постоянно проводить "военные спецоперации", подобные той, которая уже идет больше года.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к уничтожению украинского руководства. Общаясь с военнослужащими на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области, он комментировал недавние атаки беспилотников в Москве и других регионах РФ, назвал их терроризмом и призвал к ответным мерам. Видео опубликовано в Telegram-канале Медведева.

"Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве — нужно уничтожить "осиное гнездо", режим этот, который сложился в Украине, он подлежит истреблению, — заявил бывший российский президент.

По его словам, в противном случае из Украины постоянно будет исходить угроза и поэтому "придется постоянно проводить операции, типа той, которая больше года уже у нас проводится".

Напомним, что 26 мая Дмитрий Медведев спрогнозировали, сколько будет длиться война в Украине. По его словам, военные действия затянутся на десятилетия.

Также сообщалось, что в начале мая Дмитрий Медведев заявил, что Twitter использовался для распространения пропаганды, а "Илон не справился".

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