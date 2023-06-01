РФ вербует таксистов на оккупированных территориях: обязаны доносить на пассажиров

Сотрудники "полиции" на захваченных территориях заставляют местных перевозчиков выискивать партизан. Те, кто откажется, рискуют остаться без работы.

Related video

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины заставляют таксистов "сливать" информацию о своих пассажирах. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале 1 июня.

По ее словам, россияне начали значительно расширять агентурную сеть на территории, которая временно находится под их контролем. С этой целью местные сотрудники "полиции" заставляют предпринимателей в сфере транспортных услуг предоставлять отчет в том случае, если они перевозят людей с проукраинской позицией, а также фиксировать любые другие нарушения оккупационного режима.

"В случае уклонения от выполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников. Особую активность в развертывании агентурной сети таким образом противник осуществляет во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе, продолжила Анна Маляр, свои предупреждения о прекращении действия договоров на осуществление транспортных перевозок получили ряд предприятий. Причина в том, что они не выполнили обязательства перед местными "властями".

"Вместе с тем, на рынок транспортных перевозок на временно оккупированной территории все больше привлекаются исключительно российские предприятия", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая в Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты усилили "промывку мозгов" молодежи в Донецкой области. Все ради ускоренной паспортизации РФ.

30 мая сообщалось, что оккупанты вывозят украинских детей в РФ для "лечения". На самом деле "медосмотр" нужен, чтобы вынудить родителей оформить российское гражданство. Тем, кто пишет отказ, угрожают соцслужбой.