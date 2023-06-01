РФ вербує таксистів на окупованих територіях: мають доносити на пасажирів

Співробітники поліції на захоплених територіях змушують місцевих перевізників вишукувати партизанів. Ті, хто відмовиться, ризикують залишитись без роботи.

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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України змушують таксистів "зливати" інформацію про своїх пасажирів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі 1 червня.

За її словами, росіяни почали значно розширювати агентурну мережу на території, яка тимчасово перебуває під їхнім контролем. З цією метою місцеві співробітники поліції змушують підприємців у сфері транспортних послуг надавати звіт у тому випадку, якщо вони перевозять людей з проукраїнською позицією, а також фіксувати будь-які інші порушення окупаційного режиму.

"У разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників. Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей", — йдеться у повідомленні.

Минулого тижня, продовжила Ганна Маляр, свої попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень отримали низка підприємств. Причина в тому, що вони не виконали зобов'язань перед місцевою "владою".

"Разом з тим на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 травня у Центрі національного спротиву повідомили, що російські окупанти посилили "промивання мозку" молоді в Донецькій області. Все задля прискореної паспортизації РФ.

30 травня повідомлялося, що окупанти вивозять українських дітей на "лікування". Насправді медогляд потрібен, щоб змусити батьків оформити російське громадянство. Тим, хто пише відмову, погрожують соцслужбою.