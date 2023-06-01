"Россия должна бояться Украину": у Зеленского прокомментировали удары по территории РФ

По словам Михаила Подоляка, западные политики четко говорят, что в рамках международного права ВСУ могут уничтожать любые объекты в России, угрожающие безопасности Украины.

Украина должна уничтожать инфраструктуру россиян на оккупированных территориях вместе с максимальным количеством военнослужащих. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Украинской правде".

Как отмечает Подоляк, донести до граждан РФ правду очень сложно, поэтому нет смысла ожидать, что они будут воспринимать что-либо, кроме языка силы. Так, ВСУ должны по максимуму уничтожать инфраструктуру врага на оккупированных территориях и наносить ВС РФ максимальные потери.

"Это единственное, что будет шокировать после финала этой войны. Они должны бояться Украины в течение десятилетий. Поэтому наши действия должны быть жесткими на поле боя, в комментариях, в юридическом глобальном пространстве", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП также указал на то, что в этом Украину поддерживают союзники. По его словам, Украина не имеет отношения к обстрелам территории России, однако представители западных стран четко говорят, что в рамках международного права ВСУ могут уничтожать любые объекты в России, угрожающие безопасности нашей страны.

"Полгода назад мы бы этого не услышали, потому что все боялись Россию. Наконец-то они начали говорить объективные вещи. Международное право четко фиксирует: если страна-агрессор немотивированно на тебя напала, ты можешь делать все что угодно", — заключил Михаил Подоляк.

Напомним, что 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Очевидцы сообщали о звуках взрывов в Подмосковье и работе ПВО. По данным российских журналистов, силам ПВО ВС РФ удалось сбить около 10 БПЛА.

Вскоре после этого министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на пресс-конференции в Эстонии, заявил, что у Украины есть "законное право" на атаки и за пределами своих границ.

В свою очередь официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что согласно международному праву ВСУ имеют право атаковать территорию Российской Федерации.