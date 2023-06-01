У Байдена проснулся "аппетит" пересекать красные линии Путина, – WP

Готовность Белого дома перейти путинские красные линии укрепила способность Украины защищать себя и отвоевывать территории на востоке и юге.

Администрация президента США постоянно пересекает красные линии, о которых заявлял Кремль. Это вызвано блефом российского лидера Владимира Путина, который ни разу не выполнил свои обещания наказать Запад за поставки оружия Украине. Между тем неизвестно, как долго это может происходить без последствий. Об этом идет речь в материале The Washington Post.

"Решение президента Байдена в прошлом месяце помочь Украине получить истребители F-16 стало еще одним пересечением Россией красной линии, которая, по словам Владимира Путина, трансформирует войну и втянет Вашингтон и Москву в прямой конфликт", – пишет издание.

Несмотря на апокалиптические предупреждения Кремля, США постепенно согласились расширить арсенал Украины за счет ракет Javelin и Stinger, ракетных установок HIMARS, передовых систем противоракетной обороны, БПЛА, вертолетов, танков M1 Abrams и, вскоре, истребителей четвертого поколения.

"Официальные лица США говорят, что ключевой причиной для того, чтобы отмахнуться от путинских угроз, является динамика, которая сохраняется с первых дней войны: российский президент не выполнил своих обещаний наказать Запад за поставки оружия Украине", – говорится в материале.

По мнению американских чиновников именно блеф главы РФ вселил в лидеров США и Европы уверенность в том, что они могут продолжать делать это без серьезных последствий, но степень риска остается неопределенной.

"Россия так много раз обесценивала свои красные линии, говоря, что некоторые вещи неприемлемы, а затем ничего не делая, когда они происходят. Проблема в том, что мы не знаем фактическую красную линию. Это в голове одного человека, и оно может меняться изо дня в день", – сказал Максим Саморуков, эксперт по России из Фонда Карнеги.

По словам официальных лиц США, управление риском эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его советников по внешней политике.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента на условиях анонимности рассказал, что при принятии решения о поставке новых систем вооружений Киеву они ориентируются на четыре ключевых фактора:

А нужно ли им это? Могут ли они его использовать? У нас есть это? Каким будет ответ России?

Чиновник сказал, что нежелание России нанести ответный удар сказалось на расчете рисков госсекретаря Энтони Блинкена, который существенно повлиял на увеличение поддержки Украины со стороны администрации и союзников США.

"Вы учитываете это при принятии решений. Мы сделали это — не было эскалации или ответа — можем ли мы сделать следующее? Мы постоянно взвешиваем эти факторы, и это становится самым сложным суждением, которое мы должны сделать", — сказал чиновник.

Как и Блинкен, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также считает, что преимущества поставок более смертоносного оружия Украине перевешивают риски эскалации, и активно работал с европейскими союзниками над поставкой F-16 Украине, сказал представитель Белого дома.

"Но западные официальные лица осознают, что это не означает, что он никогда этого не сделает, особенно по мере эскалации конфликта", – пишет The Washington Post.

По словам официальных лиц США, возможным объяснением нежелания Путина ударить по Западу является ухудшение состояния российской армии.

"Похоже, что прямо сейчас вступать в прямую конфронтацию с НАТО не в их интересах. У них нет хороших возможностей для этого", — сказал высокопоставленный представитель США.

Бесспорно, готовность администрации Байдена перейти путинские красные линии укрепила способность Украины защищать себя и отвоевывать территории на востоке и юге. Однако доподлинно неизвестно, будет ли Путин и дальше позволять Западу игнорировать его угрозы без каких-либо последствий, отмечает издание.

Напомним, 10 мая политтехнолог Михаил Шейтельман высказал мнение, что Украине повезло, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у власти в США был Джо Байден. У него был колоссальный опыт в политике, благодаря которому Байден оказался сильнее Путина.

27 апреля американские сенаторы выразили недовольство темпами, с которыми США передают Вооруженным силам Украины танки Abrams в преддверии ожидаемого контрнаступления.