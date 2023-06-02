Мобилизация в Украине в июне: что известно об изменениях и кого могут призвать в армию

В июне 2023 года в Украине вступят в силу более строгие правила мобилизации по вопросу вручения повесток и призыва на службу. Мобилизовать могут как ограниченно пригодных, так и граждан, ранее не проходивших службу.

В Украине идет мобилизация. С 1 июня ожидается ряд изменений, в частности, в военном учете и уведомлении граждан. Что нового ждет военнообязанных в июне 2023 года, рассказал ТСН.

Кого будут мобилизовать в июне 2023 года

Мобилизовать мужчин могут в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для освобождения от призыва. Отныне на военную службу могут призвать даже тех, кто не имеет опыта военной службы в возрасте от 25 до 60 лет (30 мая 2023 года принят проект закона №9281, предусматривающий внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинский долг и военную службу"). В зону боевых действий их будут отправлять только после прохождения обязательного обучения.

Кого могут призвать:

Военных, проходивших срочную службу;

Офицеров запаса, резервистов, других лиц, имеющих опыт службы;

Граждан, не проходивших военную службу;

Ограничено пригодных граждан во время военного положения.

Мобилизация граждан с двойным гражданством

Не подлежат мобилизации граждане, выезжающие за границу на постоянное место жительства. Даже если они сообщают о том, что имеют второе гражданство, их должны снять с военного учета в Украине.

Новое основание для демобилизации военнослужащих

Во время военного положения могут увольняться с военной службы военнослужащие, близкий родственник которых погиб во время войны, или пропал без вести. К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка.

Кого можно забронировать от мобилизации с 1 июня

Бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах госвласти, других госорганах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для их выполнения;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Изменения в работе военно-врачебной комиссии

Уже летом военно-врачебные комиссии начнут работать при государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Также военные смогут по упрощенной процедуре оформлять справку о ранении, контузии или получении увечья во время военного положения.

Медицинские учреждения, работающие в системе Минобороны, получат доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медучреждений.

Будут ли мобилизовать студентов в июне

На время обучения студенты имеют отсрочку от армии. Студент может получить повестку для уточнения данных, но мобилизации он не подлежит.

Студента могут мобилизовать, если его отчислят из учебного учреждения и в переходное время между учебами, когда он имеет статус абитуриента.

Другие изменения

Согласно законам №9260 и №9259 общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа.

Ответственность за ведение военного учета возложена на различные органы — терцентры комплектования и соцподдержки, СБУ, подразделения Службы внешней разведки, местные власти, консульства за рубежом. Заниматься учетом поручено руководителям госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Повестки будут выписываться для уточнения учетных данных. Распоряжение о выдаче повесток подписывает председатель ТЦК и уполномоченные лица. Военные могут выдавать повестки в разных общественных местах.

Напомним, 26 мая Владимир Зеленский подписал два закона об упрощении процедуры прохождения военнослужащими врачебных комиссий и получения медицинской документации.

Военнослужащие, желающие прекратить службу в ВСУ во время мобилизации, должны подтвердить свое право, собрав необходимый пакет документов.