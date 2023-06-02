Пригожин больше не нужен Кремлю: отношения вагнеровцев и кадыровцев дали трещину, — ISW (видео)

По информации аналитиков, главарь ЧВК "Вагнер" уже не интересен Кадырову в качестве союзника, поскольку своими острыми высказываниями может спровоцировать крах военно-политической системы Кремля.

Чеченские боевики Кадырова начали критиковать и угрожать руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину по приказу Кремля и потому, что Рамзан Кадыров больше не видит в нем союзника. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны от 1 июня.

"Нападки чеченцев на личность Пригожина могут быть частью усилий Кремля по дискредитации и подрыву позиций Пригожина по мере того, как его войска уходят с линии фронта. Атаки, в частности, произошли 1 июня, в день, когда Пригожин заявил, что Вагнер уйдет с передовой, и в день его дня рождения", — сообщают аналитики.

По информации исследователей, ранее Пригожин публично высказывался, что в государственных СМИ запрещали упоминать о его наемниках, поэтому сейчас лидер вагнеровцев оказался в уязвимом положении — он ищет поводы для того, чтобы удержаться на плаву в информационном пространстве.

В то же время, по информации аналитиков бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Гиркин предположил, что Кадыров лично просчитался, считая Пригожина ранее ценным союзником и осознал, что последний не принесет ему никаких преимуществ. Глава Чечни определенно не заинтересован в крахе военно-политической системы Кремля, поскольку та выгодна как ему так и его армии, поэтому он сейчас будет дистанцироваться от лидера вагнеровцев.

Конфликт кадыровцев и Пригожина

1 июня один из боевиков Рамзана Кадырова и депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов, которого считают "правой рукой" Кадырова, пригрозил Пригожину и пообещал разобраться с ним лично, после заявления главаря ЧВК "Вагнер" о деятельности чеченских боевиков из "Ахмата". Пригожин заявил, что боевики "Ахмата" якобы выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.

Делимханов обвинил Пригожина в неудачах и больших потерях в Бахмуте и потребовал личного разбирательства, а также заявил, что Пригожин превратился в блогера, который только и умеет что кричать и орать о недостатке боеприпасов.

Напомним, 31 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал объявить всеобщую мобилизацию на территории Российской Федерации.

Также напомним, что в ГУР Минобороны Украины заявили, что Путин и Пригожин являются целями №1 для ликвидации.

Сам Пригожин согласился с тем, что его нужно ликвидировать. Он считает себя важной фигурой в российско-украинской войне и сообщил, что уважает решение его устранить.