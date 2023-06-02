Маневрировали, пытаясь обмануть ПВО: в ВСУ рассказали детали массированной атаки на Киев (фото)

Враг атаковал Киев двумя мерами – сначала были БпЛА, а дальше – крылатые ракеты. Дроны-камикадзе, по данным командования, заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло Днепра.

В ночь на 2 июня ВС РФ атаковали Киев крылатыми ракетами и иранскими дронами. В Воздушных силах ВСУ рассказали о деталях ночной атаки и о работе противовоздушной обороны.

"Оккупанты не оставляют попыток терроризировать столицу Украины ударными дронами и ракетами. Очередная ночная атака завершилась неудачей для врага и очередным успехом украинского ПВО", — сообщили в Воздушных силах.

В Воздушных силах отметили, что сначала российские оккупанты запустили по Киеву дроны-камикадзе "Shahed-136/131". Это произошло около 23:00 в ночь на 2 июня. Заходили БпЛА с южного направления, используя рельеф местности и русло Днепра.

Около 3:00 враг из района Каспийского моря запустил из стратегических бомбардировщиков крылатые ракеты Х-101/Х-555.

"Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины, все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены", — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате массированной атаки РФ по населенным пунктам Киевской области ночью 2 июня ранены среди гражданских. 11-летний ребенок и мужчина 68 лет получили телесные повреждения, оба были госпитализированы. Обстрелы повредили гражданские объекты — частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Ранее военный аналитик Александр Коваленко уверен, что ВС РФ будут и дальше наносить удары по украинским городам, поскольку в России наладили производство крылатых ракет.