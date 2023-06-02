ВС РФ атаковали ночью Киевскую область дронами и ракетами: ранен ребенок и пенсионер (фото)

По данным Киевской ОВА, украинские силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Из-за падения обломков есть пострадавшие, пенсионера доставили в больницу и прооперировали.

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В результате массированной атаки армией России ударными дронами и ракетами по населенным пунктам Киевской области ночью 2 июня есть раненые среди гражданских. Об этом сообщил утром 2 июня Офис генпрокурора Украины (ОГП).

По данным ОГП, 11-летний ребенок и мужчина 68 лет получили телесные повреждения, оба были госпитализированы. Обстрелы повредили гражданские объекты — частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Обстрелы повредили гражданские объекты — частные дома и автомобили

Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по части 1 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). На месте прилетов снарядов найдены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается.

Прокуроры и следственно-оперативные группы работают на местах происшествия, заключили в ОГП.

В Киевской ОВА заявили, что благодаря профессиональной работе сил ПВО попадания вражеских объектов не зафиксированы.

"Все цели уничтожены, к сожалению, есть пострадавшие. В результате падения обломков ранены два человека, в том числе ребенок. Взрослый госпитализирован в больницу и прооперирован, угроз его жизни нет", — проинформировал глава ОВА Руслан Кравченко.

Обломки повредили пять частных домов, в трех повреждения незначительны – выбиты окна и посечены фасады, а в двух были возгорания.

Напомним, что силы ПВО ночью 2 июня уничтожили над Киевом и областью более 30 воздушных целей врага. За последние 6 дней захватчики нанесли 6-й воздушный удар по Киеву, сказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Военный эксперт Алексей Мельник 2 июня называл самый эффективный способ борьбы с ракетными ударами россиян. Для этого надо уничтожать пусковые установки ВС РФ, но у ВСУ, по его словам, нет такой возможности.