ЗС РФ атакували вночі Київську область дронами та ракетами: поранено дитину та пенсіонера (фото)

За даними Київської ОВА, українські сили ППО знищили всі ворожі цілі. Через падіння уламків є постраждалі, пенсіонера доставили до лікарні та прооперували.

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Внаслідок масованої атаки армії Росії ударними дронами та ракетами по населених пунктах Київської області вночі 2 червня є поранені серед цивільних. Про це повідомив вранці 2 червня Офіс генпрокурора України (ОГП).

За даними ОГП, 11-річна дитина та чоловік 68 років отримали тілесні ушкодження, обидва були госпіталізовані. Обстріли пошкодили цивільні об'єкти — приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі.

Обстріли пошкодили цивільні об'єкти — приватні будинки та автомобілі

Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). На місці прильотів снарядів знайдено уламки дронів та ракет, їх тип встановлюється.

Прокурори та слідчо-оперативні групи працюють на місцях події, зробили висновок в ОГП.

У Київській ОВА заявили, що завдяки професійній роботі сил ППО влучення ворожих об'єктів не зафіксовано.

"Всі цілі знищені, на жаль, є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранено двох людей, у тому числі дитину. Дорослого госпіталізовано до лікарні та прооперовано, загроз його життю немає", — поінформував голова ОВА Руслан Кравченко.

Уламки пошкодили п'ять приватних будинків, у трьох пошкодження незначні – вибиті вікна та посічені фасади, а у двох були загоряння.

Нагадаємо, що сили ППО вночі 2 червня знищили над Києвом та областю понад 30 повітряних цілей ворога. За останні 6 днів загарбники завдали 6-го повітряного удару по Києву, сказав голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Військовий експерт Олексій Мельник 2 червня називав найефективніший спосіб боротьби з ракетними ударами росіян. Для цього треба знищувати пускові установки ЗС РФ, але у ЗСУ, за його словами, не має такої можливості.