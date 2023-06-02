На Донбассе объявлена принудительная эвакуация детей: Минреинтеграции назвало населенные пункты

Эвакуировать детей будут из населенных пунктов Зализное, Нью-Йорк, Пивничное, Константиновка (село), Иванополье, Николаевка и Подольское. Министерство планирует вывезти из зоны боевых действий 239 несовершеннолетних граждан.

С начала июня в семи населенных пунктах Донецкой области было объявлено о принудительной эвакуации детей. Это мера предосторожности, принятая в связи с ухудшением обстановки в регионе и для обеспечения безопасности детей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.

1 июня прошло заседание Координационного штаба, на котором председательствовала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Участники штаба единогласно поддержали решение Донецкой областной администрации (ОВА) о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктов. Планируется эвакуировать 239 детей из Донецкой области.

Эвакуация детей будет проводиться из населенных пунктов Донецкой области, где сохраняется критическая ситуация безопасности. Несовершеннолетних принудительно будут вывозить из Зализного, Нью-Йорка, Пивничного, Константиновки (село), Иванополья, Николаевки и Подольского.

Для детей, которые будут эвакуированы, предусмотрены различные меры поддержки. Они будут передвигаться в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Во время эвакуации им будет предоставлено бесплатное пристанище, где они получат необходимые социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

"Минреинтеграции в очередной раз призывает не пренебрегать своей безопасностью и особенно безопасностью детей и немедленно эвакуироваться в более безопасные регионы", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий. По его словам, эвакуация ребенка без взрослых невозможна. Вывоз детей без разрешения родителей чиновник назвал похищением из семей.