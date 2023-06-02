Венгрия намерена не допустить контрнаступление ВСУ: Орбан убежден, что Украину ждут потери

По словам премьер-министра страны, наступающая сторона всегда несет большие потери, поэтому официальный Будапешт настроен призвать участников конфликта к началу мирных переговоров.

В пятницу, 2 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти его страны считают необходимым "не допустить контрнаступления украинской армии" якобы из-за потенциальных больших потерь в рядах ВСУ. Об этом венгерский политик заявил в эфире местного радио Kossuth.

Виктор Орбан объяснил свое заявление тем, что Украина может "потерять больше военных, чем Москва", поскольку, по его мнению, "наступающая сторона всегда несет большие потери, чем обороняющаяся".

"Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров", – заявил премьер Венгрии.

Пока что украинская сторона никак не прокомментировала слова венгерского премьера, однако спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко пообещал журналистам обязательно заявить о позиции Киева "чуть позже".

Напомним, 14 мая, премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной. По словам Орбана, война завершится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.

В свою очередь 23 мая спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что премьер Венгрии ошибается, заявляя, что Украина не сможет выиграть войну против России.