Орбан заявил, что Украина не выиграет войну: в МИД Украины ответили

Спикер ведомства Олег Николенко напомнил, что европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше, чем 72 часа, но ошиблись.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ошибается, заявляя, что Украина не сможет выиграть войну против России. Об этом во вторник, 23 мая, написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что неважно кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины", — написал Николенко.

По словам спикера МИД, в прошлом году европейские политики говорили, что у Украины нет шансов продержаться в войне против России более 72-х часов. Однако они ошиблись.

"Ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и гарантирования безопасности всей Европы", — отметил Николенко.

Также спикер указал на то, что сейчас крайне важно объединить усилия для того, чтобы Украина имела все необходимое для ускорения поражения России.

Что сказал Виктор Орбан

Как уже сообщалось, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина не выиграет войну против России. Дескать об этом говорят цифры, а также тот факт, что страны-члены НАТО не готовы послать войска.

Обран заявил, что война может быть остановлена только тогда, когда Россия достигнет соглашения с США.

Напомним, 14 мая, премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной. По словам Виктора Орбана, война завершится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.

Напомним также, 13 апреля издание The Guardian сообщило, что Конгресс США готовит законопроекты о санкциях против венгерских чиновников, связанных с правительством Виктора Орбана. Разработка этого закона связана со стремительным ухудшением двусторонних отношений Венгрии и США.