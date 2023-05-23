Орбан заявив, що Україна не виграє війну: у МЗС України відповіли

Спікер відомства Олег Ніколенко нагадав, що європейські політики стверджували минулого року, що Україна не має шансів протриматися більше 72 годин, але помилилися.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан помиляється, заявляючи, що Україна не зможе виграти війну проти Росії. Про це у вівторок, 23 травня, написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що не має значення хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. У Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України", — написав Ніколенко.

За словами речника МЗС, минулого року європейські політики говорили, що Україна не має шансів протриматися у війні проти Росії понад 72 години. Проте вони помилились.

"Помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це єдиний шлях не лише для відновлення миру в Україні, а й гарантування безпеки всієї Європи", — зазначив Ніколенко.

Також спікер зазначив, що зараз дуже важливо об'єднати зусилля для того, щоб Україна мала все необхідне для прискорення поразки Росії.

Що сказав Віктор Орбан

Як повідомлялося, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Україна не виграє війну проти Росії. Мовляв, про це говорять цифри, а також той факт, що країни-члени НАТО не готові послати війська.

Обран заявив, що війна може бути зупинена лише тоді, коли Росія досягне угоди із США.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну неіснуючою країною. За словами Віктора Орбана, війна завершиться, як тільки Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, 13 квітня видання The Guardian повідомило, що Конгрес США готує законопроєкти про санкції проти угорських чиновників, пов'язаних з урядом Віктора Орбана. Розробка цього закону пов'язана зі стрімким погіршенням двосторонніх відносин Угорщини та США.