"Разбираем вражеские позиции": бойцы ВСУ рассказали о работе гаубицы FH70 под Бахмутом (видео)

Западная артиллерия более точная и дальнобойная, чем советские образцы. Следовательно, военные не дают оккупантам расслабляться.

Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону вокруг Бахмута. Артиллеристы ВСУ с гаубицами FH70 не дают врагу это сделать. Об этом сообщается в репортаже АрмияInform.

FH70 – это совместная разработка Германии, Великобритании и Италии. Калибр гаубицы – 155 мм, вес снарядов от 43 до 49 кг. Дальность поражения целей до 25 км. В настоящее время артиллерийское подразделение воюет на Бахмутском направлении. Как говорит командир огневого взвода Виталий, российские войска ищут их позиции и постоянно запускают беспилотники. Но они замаскированы и защищены.

Гаубица FH70 обладает большей дальнобойностью и точностью, чем у всех советских образцов. Поэтому нужно меньше времени и снарядов для уничтожения российских целей.

"Прикрываем нашу пехоту, бьем по вражеским машинам, бронетехнике и артиллерии врага. Не даем россиянам ни наступать, ни отступать. разбираем на щепки и части позиции р*шистов. Прямыми попаданиями уничтожаем укрытия и хранилища", — говорит артиллерист Александр, до этого работавший на советских Д-20, 2С19 и 2С1.

Военные особенно хвалят именно точность гаубицы, потому что вторым выстрелом уже уничтожают цель. Основными целями становятся российские минометные группы, танки, артиллерия и пехота врага.

"Враг не должен ходить свободно по нашей земле — это наше общее главное правило. Россияне наступают — мы бьем по ним, отступают — также бьем по ним", — говорит номер расчета Максим.

Напомним, в ВСУ назвали главное достижение во время обороны Бахмута — наемники ЧВК "Вагнер" были разбиты.

1 июня СМИ сообщили, что под Бахмутом погиб боевой медик Евгений Бешляга, в машину которого попал вражеский снаряд.