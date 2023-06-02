"Вагнеровцы" бегут: в ВСУ назвали главное достижение во время обороны Бахмута

По словам Сергея Череватого, моральное состояние "вагнеровцев" далеко от оптимального, потому что они знают судьбу предшественников.

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Украинские Силы обороны истощили наемников ЧВК "Вагнера" в Бахмуте и заставили их бежать из-за огромных потерь. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Оккупационные силы понесли огромные потери. По разным оценкам, потери врага во время битвы погибли 60 тысяч войск. А совокупные потери могут быть до 100 тысяч на Бахмутском направлении.

"Мы добились главного: мы истощили, убили их и заставили "Вагнера" убежать и мы сейчас наносим мощные удары по их группировке", — говорит Череватый.

Он также добавил, что моральное состояние "вагнеровцев", входящих в Бахмут, далеко от оптимального. Наемники понимают, что было с их предшественниками, а потому не слишком стремятся это делать. Сейчас происходит ротация у оккупантов, которую они прикрывают постоянными обстрелами.

По словам Череватого, за сутки было 452 обстрела из ствольной артиллерии и РСЗО и 6 авианалетов, однако ни одного боестолкновения не было. Вместе с тем, Силы обороны не дают спокойно проводить ротацию и уничтожают врага:

107 оккупантов уничтожены;

126 ранены;

уничтожили БМП;

7 пушек;

САУ "Пион";

3 склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля.

Напомним, 2 июня СМИ писали, что взятие Бахмута для РФ обошлось в 60 тысяч убитых и раненых. Однако потери охватывают участок Бахмут-Попасна.

1 июня генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ приостановили продвижение на Бахмутском направлении, потому что есть другие важные задачи.