"Вагнерівці" втекли: в ЗСУ назвали головне досягнення під час оборони Бахмута

За словами Сергія Череватого, моральний стан "вагнерівців" далекий від оптимального, бо вони знають долю попередників.

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Українські Сили оборони виснажили найманців ПВК "Вагнера" у Бахмуті та змусили їх втікати через величезні втрати. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Окупаційні сили зазнали величезних втрат. За різними оцінками, втрати ворога під час битви загинуло 60 тисяч військ. А сукупні втрати можуть бути до 100 тисяч на Бахмутському напрямку.

"Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили "Вагнера" втекти і ми зараз наносимо потужні удари по їхньому угрупуванню", — каже Череватий.

Він також додав, що моральний стан "вагнерівців", які заходять у Бахмут, далекий від оптимального. Найманці розуміють, що було з їхніми попередниками, а відтак не надто прагнуть це робити. Зараз відбувається ротація в окупантів, яку вони прикривають постійними обстрілами.

За словами Череватого, за добу було 452 обстріли зі ствольної артилерії та РСЗВ та 6 авіанальотів, проте жодного боєзіткнення не було. Разом з тим Сили оборони не дають спокійно проводити ротацію й знищують ворога:

107 окупантів знищено

126 поранено

знищили БМП

7 гармат

САУ "Піон"

3 склади з боєприпасами та 4 військові автомобілі.

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ писали, що взяття Бахмута для РФ обійшлося у 60 тисяч убитих та поранених. Проте втрати охоплюють ділянку Бахмут-Попасна.

1 червня генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗСУ призупинили просування на Бахмутському напрямку, бо є інші важливі завдання.