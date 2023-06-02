Не только F-16: у Зеленского назвали страны, которые войдут в "коалицию истребителей"

По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, благодаря недавним визитам главы государства Владимира Зеленского в страны Европы, были оформлены "контуры коалиции истребителей" и намечено продвижение в обучении украинских пилотов.

Уже восемь стран входят в "коалицию истребителей", которые окажут помощь Украине. Об этом в пятницу, 2 июня заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

По его словам, состоявшаяся на днях поездка Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдове помогла очертить "контуры коалиции истребителей" и серьезно продвинуться к ускорению подготовки украинских пилотов и техников четвертого поколения истребителей, "включая, но не ограничиваясь F-16".

"Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", – отметил он.

Сейчас же представитель Офиса президента сообщает, что достигнутые договоренности уже помогают Киеву рассчитывать на скорые конкретные решения по подготовке украинских пилотов, обслуживающего персонала, подготовки необходимой инфраструктуры для истребителей, которые будут обсуждаться во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате заседания "Рамштайн".

Напомним, в середине мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его визитов в ряд стран Европы было положено начало работ по созданию коалиции истребителей для украинских Воздушных сил.

При этом 17 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна не планирует принимать участие в обсуждении создания коалиции для поставки западных истребителей в Украину, но другие страны могут взять на себя эту роль, если считают это необходимым.