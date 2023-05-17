"Нет необходимости": Шольц не намерен участвовать в "коалиции истребителей" для Украины

Шольц заявил, что другие страны могут взять на себя эту роль, если считают это необходимым. Он не дал окончательного ответа относительно участия Германии в этом альянсе, но подчеркнул, что страна будет тщательно рассматривать все аспекты и преимущества, прежде чем принять окончательное решение.

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Согласно заявлению канцлера Германии Олафа Шольца, его страна не планирует принимать участие в обсуждении создания коалиции для поставки западных истребителей в Украину. Канцлер не видит необходимости включаться в такие дебаты и считает, что другие страны могут взять на себя эту роль, если считают это необходимым. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Когда Шольцу был задан вопрос о возможном участии Германии в коалиции, объявленном Нидерландами, Великобританией и Францией, по подготовке пилотов и поставке истребителей, канцлер отметил, что Германия будет оценивать ситуацию и принимать соответствующие решения на основе своих национальных интересов. Он не дал окончательного ответа относительно участия Германии в этом альянсе, но подчеркнул, что страна будет тщательно рассматривать все аспекты и преимущества, прежде чем принять окончательное решение.

"Мы сосредоточились на том, что мы делаем. Это очень актуально сейчас для способности Украины защищать себя", – сказал Шольц в Рейкьявике в кулуарах саммита Совета Европы.

Он упомянул поставки танков, техническое обслуживание систем вооружений, боеприпасов и усиление противовоздушной обороны от российских атак. Германия уже взяла на себя дальнейшие обязательства в этих сферах, отметил канцлер.

Напомним, 16 мая советник главы Минобороны Юрий Сак назвал количество истребителей, которое рассчитывает получить Украина. Он рассказал, что планируется формирование трех или четырех эскадрилей.

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном важность предоставления Украине F-16.