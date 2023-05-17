"Немає необхідності": Шольц не має наміру брати участь у "коаліції винищувачів" для України

Шольц заявив, що інші країни можуть взяти на себе цю роль, якщо це вважають за необхідне. Він не дав остаточної відповіді щодо участі Німеччини в цьому альянсі, але підкреслив, що країна ретельно розглядатиме всі аспекти та переваги, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

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Згідно із заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца, його країна не планує брати участь в обговоренні створення коаліції для постачання західних винищувачів до України. Канцлер не бачить необхідності включатись у такі дебати і вважає, що інші країни можуть взяти на себе цю роль, якщо вважають це за необхідне. Про це повідомляє видання Tagesschau.

Коли Шольцу було поставлено питання про можливу участь Німеччини в коаліції, оголошеній Нідерландами, Великою Британією та Францією, щодо підготовки пілотів та постачання винищувачів, канцлер зазначив, що Німеччина оцінюватиме ситуацію і прийматиме відповідні рішення на основі своїх національних інтересів. Він не дав остаточної відповіді щодо участі Німеччини в цьому альянсі, але підкреслив, що країна ретельно розглядатиме всі аспекти та переваги, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

"Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе", — сказав Шольц у Рейк'явіку у кулуарах саміту Ради Європи.

Він згадав постачання танків, технічне обслуговування систем озброєнь, боєприпасів та посилення протиповітряної оборони від російських атак. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання у цих сферах, зазначив канцлер.

Нагадаємо, 16 травня радник голови Міноборони Юрій Сак назвав кількість винищувачів, яку розраховує отримати Україна. Він розповів, що планується формування трьох чи чотирьох ескадрилів.

13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном важливість надання Україні F-16.