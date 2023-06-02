"Это опасно, но попробовать стоит": в ВСУ заговорили о возможном открытии пляжей в Одессе (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, открытие пляжей в Одессе будет осуществляться только при соблюдении всех норм безопасности. Командование решило пойти на компромисс с гражданскими, поскольку понимает их потребность в отдыхе.

Открытие некоторых пляжей в Одессе носит эксперементальный харакер. Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Гуменюк подчеркнула, что открытие пляжей будет возможно только при соблюдении всех ограничений и требований безопасности.

Спикер также отметила, что военное командование не изменило своего решения относительно пляжного сезона на Черноморском побережье. Они признают, что морское побережье в настоящее время представляет опасность для украинских граждан.

Гуменюк подчеркнула, что украинские военные приняли решение пойти на компромисс с гражданами, так как они понимают их потребность в отдыхе и рекреации.

"Это небезопасно. Это зона обороны, если говорить про побережье. Но, понимая, что люди нуждаются в определенном отдыхе и какой-то рекреации… это эксперимент в этом году. Попробовать стоит, но все наготове и это будет происходить только при условии выполнения ограничений по безопасности", — рассказала Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что это экспериментальное решение на текущий год, принятое с учетом потребностей людей в определенном отдыхе. Тем не менее, она добавила, что украинские военнослужащие остаются на посту и готовы к действию, поэтому открытие пляжей в Одессе будет осуществляться только при соблюдении всех норм безопасности.

Пляжный сезон в Одессе

Напомним, 23 мая в Одесской ОВА заявили, что планируют открыть пляжи в июне, несмотря на войну. Заместитель председателя ОВА Роман Григоришин заявил, что украинцам нужно дать шанс отдохнуть от работы и повседневной рутины.

Юрий Крук, занимавший должность руководителя Одесской районной военной администрации, 25 мая на пресс-конференции назвал основные положения совместного указа РВА и оперативной группировки войск "Дунай" по пляжному сезону. Также, согласно разработанным нормативам, ближе к берегу разместят буйки, обозначающие предельное расстояние, куда можно заплыть купающимся, их должно быть видно на расстоянии 50 метров.

Напомним также, 1 июня спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал народных депутатов усилить ответственность за нарушение норм безопасности во время отдыха в Украине.