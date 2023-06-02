"Война может закончиться в этом году": Клименко рассказал о подготовке "Гвардии наступления"

По словам главы МВД, "Гвардия" насчитывает уже 8 бригад, вооруженных военной техникой. Все батальоны возглавляют командиры с боевым опытом.

Все бригады "Гвардии наступления" сформированы и готовы осуществить штурмовые действия по освобождению территории Украины, чтобы выйти на границу 1991 года. Об этом глава МВД Игорь Клименко рассказал 2 июня в интервью для BBC Украина.

В интервью глава МВД рассказал, что средний возраст добровольцев в подразделениях "Гвардии наступления" составляет около 35 лет. Бригады были сформированы из людей, которые захотели присоединиться к силам безопасности на добровольной основе и именно в тот период, когда Украина готовит штурмовые, наступательные действия на врага.

"Это новые подразделения, куда мы набрали новых людей. Они сформированы из скелета – командиров, прошедших боевые действия, имеющих опыт участия в войне. Эти командиры и инструкторы учат молодое пополнение, которое приходит к нам, чтобы сформироваться уже в боевые порядки и в составе сил обороны принять участие в боевых действиях", — рассказал Клименко журналистам.

Он сообщил, что на вооружении "Гвардии наступления" есть автомобили, бронетранспортеры, артиллерия, минометное вооружение и танки, но не "Леопарды".

"Все наши восемь бригад – плюс формируется девятая добровольческая бригада "Хартия" – во время наступательных действий будут подчинены силам обороны. На сегодняшний день все наши бригады полностью сформированы и готовы по указанию президента Украины и главнокомандующего ВСУ (Валерия Залужного, – ред.) вместе с силами обороны принять участие в боевых действиях", — отметил он.

По его словам, основная цель создания этих подразделений – в составе сил обороны осуществить штурмовые действия по освобождению территории Украины и выйти на границу 1991 года.

Разницу в отборе людей в батальоны Клименко пояснил тем, что каждое подразделение предназначено для конкретных мер, например в составе будут не только штурмовые бригады, но и бойцы, которые будут бороться с диверсионными группами, а также участвовать в стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях.

Клименко высказал пожелание, что война с Россией благодаря слаженной работе Сил обороны Украины может быть закончена уже в 2023 году.

Напомним, в конце мая Игорь Клименко сообщил, что в Украине подготовят законопроект о наказании мужчин, незаконно выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

По состоянию на начало мая было известно, что шесть бригад Национальной гвардии Украины, которые являются частью "Гвардии наступления", уже сформированы и укомплектованы личным составом.