Один шанс на годы начертить новую карту Европы, — премьер-министр Польши о победе Украины

По словам польского премьера Моравецкого, события в Украине позволяют начертить новую карту Европы без угрозы со стороны России.

Война в Украине дает шанс расширить Евросоюз до географических границ Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По мнению польского премьера, победа Украины важна для защиты границ Польши и защиты Европы от будущих угроз России.

"В таком случае Украина получит суверенитет, Польша – безопасность на границах, а Европа в целом – "века мира без угрозы российского империализма", — сказал Матеуш Моравецкий.

Он также отметил, что это "шанс один на сотни лет", чтобы начертить новую карту Европы, свободную от "угрозы со стороны России".

По словам Моравецкого, Польша может получить выгоду от восстановления Украины.

"Более тысячи польских компаний заинтересованы в инвестировании в Украину. Напомню, Украина приняла соответствующий закон, который рассматривает польские компании в привилегированном отношении к другим компаниям. То же касается и граждан Польши. Поэтому если получится, что мы вместе сможем восстановить Украину, Польша может от этого сильно выиграть", — сказал Моравецкий.

Напомним, что 1 июня, во время пресс-конференции в Кишиневе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что первые лица ряда государств, располагающих системой ПВО Patriot, готовы передать их Украине.

Ранее польский премьер отметил, что поддержка Украины является приоритетом для Польши и партнеров в Западной Европе.