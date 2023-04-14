Война в Украине может длиться несколько лет, — Моравецкий (видео)

Польский премьер отметил, что союзники пытаются адаптироваться под ситуацию, а поддержка Украины является приоритетом для Варшавы и партнеров в Западной Европе.

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Польша не может прогнозировать сроки окончания войны в Украине, поскольку она может продлиться несколько лет. Такое мнение сегодня, 14 апреля, высказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью NBC News.

Польский премьер отметил, что поддержка Украины является приоритетом для Польши и партнеров в Западной Европе.

"Мы не высчитываем точную дату, а просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы пытаемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", — сказал Моравецкий, когда его спросили, как долго может продолжаться война.

На вопрос журналистки, может ли война продолжаться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно. Кроме этого, Моравецкий подчеркнул, что доверяет США, несмотря на слив секретных документов Пентагона.

"Это досадно, но такие вещи, к сожалению, случаются", — сказал глава польского правительства.

Он также заверил, что Польша ведет тесное сотрудничество со спецслужбами США, а сам дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Эврилом Гейнсом.

Напомним вчера, 13 апреля Моравецкий заявил, что Евросоюз опасно заигрывает с Китаем и может обречь себя на зависимость по аналогии с российской.

Также Матеуш Моравецкий призывал не допустить проигрыша Украины в войне с Россией, иначе Китай "на следующий день" нападет на Тайвань.

11 апреля польский премьер заявил, что несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Польше.