Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Польше, – Моравецкий
Вместе с США Варшава создаст логистические комплексы и объекты для оборудования.
Польша планирует построить на своей территории склады вооружений на несколько тысяч единиц военной техники НАТО. Это должно повысить безопасность страны, сообщает RMF24 со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого перед отъездом в США.
"Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Повидзе и других местах в Польше. Это повысит нашу безопасность", – сказал глава польского правительства.
По его словам, Польша продолжит строительство складов вооружения. Вместе с США Варшава создаст логистические комплексы и объекты для оборудования.
"Я не только посещу заводы по производству вооружений, но и поговорю о финансовых вопросах. Всем известно, что сам заказ – это не самое сложное, самое сложное – построить финансирование, чтобы иметь возможность выполнить заказ вовремя. Такие переговоры будут проходить на американском финансовом рынке, и я в них буду участвовать", – отметил Моравецкий
Он подчеркнул, что во время председательства Польши в Европейском союзе страна создаст трансатлантическое партнерство, в ходе которого отношения ЕС и США будут в приоритете.
Напомним, 7 апреля сообщалось, что на польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64 в рамках соглашения между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и "Укроборонпромом". В будущем предприятия рассматривают также обслуживание польских танков Т-72 и PT-91, которые Варшава передала Украине, а, возможно, и Leopard 2.
За день до этого в "Укроборонпроме" раскрыли детали соглашения с Польшей по производству танковых боеприпасов. Украинская сторона предоставит технологии и специалистов, а поляки – территорию и производственные линии.