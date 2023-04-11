Декілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться в Польщі, – Моравецький

Разом із США Варшава створить логістичні комплекси та об'єкти для обладнання.

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Польща планує збудувати на своїй території склади озброєнь на кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО. Це має підвищити безпеку країни, повідомляє RMF24 із посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького перед від'їздом до США.

"Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзі та інших місцях у Польщі. Це підвищить нашу безпеку", – сказав глава польського уряду.

За його словами, Польща продовжить будівництво складів озброєння. Разом із США Варшава створить логістичні комплекси та об'єкти для обладнання.

"Я не тільки відвідаю заводи з виробництва озброєнь, але й поговорю про фінансові питання. Всім відомо, що саме замовлення – це не найскладніше, найскладніше – побудувати фінансування, щоб мати можливість виконати замовлення вчасно. Такі переговори відбуватимуться на американському фінансовому ринку, і я в них братиму участь", – зазначив Моравецький

Він наголосив, що під час головування Польщі в Європейському союзі країна створить трансатлантичне партнерство, під час якого відносини ЄС та США будуть у пріоритеті.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy розпочався капітальний ремонт танків Т-64 у рамках угоди між польським збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та "Укроборонпромом". У майбутньому підприємства розглядають також обслуговування польських танків Т-72 та PT-91, які Варшава передала Україні, а можливо, і Leopard 2.

За день до цього в "Укроборонпромі" розкрили деталі угоди з Польщею щодо виробництва танкових боєприпасів. Українська сторона надасть технології та фахівців, а поляки – територію та виробничі лінії.