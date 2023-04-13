"На следующий день": если Украина падет, то Китай нападет на Тайвань, — премьер Польши

По мнению премьера Польши, есть много взаимосвязей по ситуации в Украине и в Тайване, поэтому нельзя допустить, чтобы Киев проиграл войну.

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Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, Китай может вскоре после этого принять решение о вторжении на Тайвань. Об этом заявил в четверг, 13 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает The Guardian.

Сообщается, что Моравецкий проводил в четверг выступление в аналитическом центре Атлантического совета в Вашингтоне, округ Колумбия, где обсуждалась, в частности, и ситуация в Украине.

"Не дай бог, если Украина падет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань", — заявил он.

По словам премьера Польши, он видит множество взаимосвязей, и большую взаимозависимость между ситуацией в Украине и в Тайване.

Ситуация вокруг Тайваня

30 марта СМИ передавали, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит свою страну к будущей войне.

12 апреля стало известно, что Пекин три дня подряд проводил военные учения с имитацией ударов по Тайваню, после чего оставил 26 самолетов на границе. Также, китайская газета Global Times передает, что на следующей неделе КНР планирует закрыть воздушное пространство к северу от Тайваня.

Напомним, в середине января, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что в 2027-м году Китай может предпринять попытку вторжения на Тайвань, поскольку именно в этом году Си Цзиньпин пойдет на четвертый срок на должность председателя КНР

В конце марта стало известно, что бывший президент Тайваня Ма Инцзю станет первым политиком высокого ранга, который планирует весной совершить визит в КНР, после окончания гражданской войны в 1949 году.