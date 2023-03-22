Экс-президент Тайваня совершит исторический визит в Китай: реакция Пекина

По данным СМИ, бывший тайваньский президент Ма Инцзю станет первым политиком такого уровня, который посетит КНР после окончания гражданской войны в 1949 году.

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Бывший президент Тайваня Ма Инцзю собирается совершить визит в Китайскую Народную Республику, который продлится с 27 марта по 7 апреля. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова 19 марта.

В источнике говорится, что политик отправится в материковый Китай, чтобы почтить своих предков. Кроме того, Ма Инцзю планирует посетить Нанкин, Ухань, Чанша, Чунцин, Шанхай и другие города.

Ожидается, что политик поведет студентов из "Школы Дацзю" Фонда Ма Инцзю посетить важные исторические места, такие как революция 1911 года и Война сопротивления против Японии. Поездка также предусматривает общение со студентами Уханьского, Хунаньского и Фуданьского университетов Китая.

Поездка Ма Инцзю в КНР: что думают в Пекине и Тайбэе

В издании Global Times сообщают со ссылкой на Канцелярию Госсовета КНР по делам Тайваня, что Пекин приветствует визит бывшего тайванского лидера и даже готов предоставить ему необходимую помощь во время поездки.

По мнению заместителя декана Тайваньского научно-исследовательского института Чжана Вэньшэна, поездка Ма Инцзю в Китай должна ослабит напряженность, созданную политикой нынешнего президента Тайваня Цай Инвэнь.

Сообщается, что Ма Инцзю давно хотел поехать в КНР и много работал над отношениями между двумя странами. Однако он не мог осуществить свой план до мая 2021 года из-за запрета Демократической прогрессивной партии Тайваня.

По данным журналистов, Ма Инцзю хочет установить мирные отношения с Китаем, в то время как Цай Инвэнь сосредоточена на сотрудничестве с Соединенными Штатами. Также отмечается что визит Ма совпал с запланированной поездкой Цай в США.

Напомним, что согласно заявлению главы МИД Тайваня от 19 января, Китай может попытаться вторгнуться на Тайвань в 2027 году. В этом же году Си Цзиньпин в четвертый раз займет должность главы КНР.

Еще мы писали о том, что 20 марта Вооруженные силы Тайваня начали ежегодные военные учения с привлечением самолетов ВВС и подлодок ВМС. Время учений совпало с визитом Си Цзиньпина в Россию.