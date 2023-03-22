Екс-президент Тайваню здійснить історичний візит до Китаю: реакція Пекіна

За даними ЗМІ, колишній тайванський президент Ма Інцзю стане першим політиком такого рівня, який відвідає КНР після закінчення громадянської війни 1949 року.

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Колишній президент Тайваню Ма Інцзю має намір здійснити візит до Китайської Народної Республіки, який триватиме з 27 березня до 7 квітня. Про це повідомило Центральне інформаційне агентство острова 19 березня.

У джерелі йдеться, що політик вирушить до материкового Китаю, щоб вшанувати своїх предків. Крім того, Ма Інцзю планує відвідати Нанкін, Ухань, Чанша, Чунцін, Шанхай та інші міста.

Очікується, що політик поведе студентів зі "Школи Дацзю" Фонду Ма Інцзю відвідати важливі історичні місця, такі як революція 1911 року та Війна опору проти Японії. Поїздка також передбачає спілкування зі студентами Уханьського, Хунанського та Фуданського університетів Китаю.

Поїздка Ма Інцзю до КНР: що думають у Пекіні та Тайбеї

У виданні Global Times повідомляють із посиланням на Канцелярію Держради КНР у справах Тайваню, що Пекін вітає візит колишнього тайванського лідера та навіть готовий надати йому необхідну допомогу під час поїздки.

На думку заступника декана Тайванського науково-дослідного інституту Чжана Веньшена, поїздка Ма Інцзю до Китаю має послабити напруженість, створену політикою нинішнього президента Тайваню Цай Інвень.

Повідомляється, що Ма Інцзю давно хотів поїхати до КНР та багато працював над відносинами між двома країнами. Однак він не міг здійснити свій план до травня 2021 через заборону Демократичної прогресивної партії Тайваню.

За даними журналістів, Ма Інцзю хоче встановити мирні відносини з Китаєм, тоді як Цай Інвень зосереджена на співпраці зі Сполученими Штатами. Також наголошується, що візит Ма співпав із запланованою поїздкою Цай до США.

Нагадаємо, що згідно із заявою глави МЗС Тайваню від 19 січня, Китай може спробувати вторгнутися на Тайвань у 2027 році. Цього ж року Сі Цзіньпін вчетверте обійме посаду голови КНР.

Ще ми писали про те, що 20 березня Збройні сили Тайваню розпочали щорічні військові навчання із залученням літаків ВПС та підводних човнів ВМС. Час навчань збігся з візитом Сі Цзіньпіна до Росії.