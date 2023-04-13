"Наступного дня": якщо Україна програє, то Китай нападе на Тайвань, — прем'єр Польщі

На думку прем'єра Польщі, є багато взаємозв'язків щодо ситуації в Україні та Тайвані, тому не можна допустити, щоб Київ програв війну.

Related video

Якщо Україна зазнає поразки у війні з Росією, Китай може незабаром після цього ухвалити рішення про вторгнення на Тайвань. Про це заявив у четвер, 13 квітня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що Моравецький проводив у четвер виступ в аналітичному центрі Атлантичної ради у Вашингтоні, округ Колумбія, де обговорювалася, зокрема, ситуація в Україні.

"Не дай боже, якщо Україна впаде, якщо Україна буде завойована, наступного дня Китай може напасти на Тайвань", — заявив він.

За словами прем'єра Польщі, він бачить безліч взаємозв'язків, і більшість з них між ситуацією в Україні та Тайвані.

Ситуація навколо Тайваню

30 березня ЗМІ передавали, що голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що готує свою країну до майбутньої війни.

12 квітня стало відомо, що Пекін три дні поспіль проводив військові навчання з імітацією ударів по Тайваню, після чого залишив 26 літаків на кордоні. Також, китайська газета Global Times повідомляє, що наступного тижня КНР планує закрити повітряний простір на північ від Тайваню.

Нагадаємо, в середині січня міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що в 2027 році Китай може спробувати вторгнення на Тайвань, оскільки саме цього року Сі Цзіньпін піде на четвертий термін на посаду голови КНР.

Наприкінці березня стало відомо, що колишній президент Тайваню Ма Інцзю стане першим політиком високого рангу, який планує навесні здійснити візит до КНР після закінчення громадянської війни в 1949 році.