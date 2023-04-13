"Стреляют себе в ногу": Евросоюз опасно заигрывает с Китаем, – Моравецкий

Премьер-министр Польши вспомнил слова лидера КНР Си Цзиньпина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным — сейчас можно изменить мировой порядок, созданный 100 лет назад. Поэтому ЕC должен сохранить автономию, но не отрываться от США, уверен глава правительства.

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Евросоюз опасно заигрывает с Китаем и может обречь себя на зависимость по аналогии с российской. Такое мнение выразил 13 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на мероприятии Atlantic Council.

Моравецкий вспомнил о визите в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона и назвал это "выстрелом себе в ногу".

"Некоторые европейские страны пытаются совершить ту же ошибку, что и с Россией — обрекают себя на драматическую зависимость. Они недальновидно полагают, что будут продавать в Китай больше товаров из ЕС с огромными геополитическими издержками, что делает нас более зависимыми от Китая", — прокомментировал он.

Премьер-министр процитировал слова лидера КНР Си Цзиньпина, сказанные им во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Он говорил в Кремле и всем нам, что сейчас есть уникальный шанс изменить мировой порядок, созданный 100 лет назад", — сказал глава польского правительства.

По его мнению, важно сохранить европейскую автономию, но при этом не надо смещать центр тяжести в сторону Китая и разрывать связи с Соединенными Штатами.

Китайско-российские отношения, по оценкам Моравецкого, имеют ключевое значение для будущего мира и он очень обеспокоен тем, что Си Цзиньпин поддерживает президента Владимира Путина.

"Я надеюсь, что Китай не переступит красную черту поставок оружия в Россию", — заявил премьер-министр.

Россия пока недооценивает вызовы, с которыми она столкнется при сближении с Китаем, но Москва хочет получить быструю выгоду, чтобы уничтожить Украину, сказал он.

Напомним, что Моравецкий призывал не допустить проигрыша Украины в войне с Россией, иначе Китай "на следующий день" нападет на Тайвань.

Американская газета The Washington Post 13 апреля выяснила, что Пекин одобрил отправку оружия России под видом товаров гражданского пользования.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля призывал Китай не поставлять РФ летательную помощь, иначе это будет "историческая ошибку, которую невозможно будет исправить".