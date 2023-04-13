"Стріляють собі в ногу": Євросоюз небезпечно заграє з Китаєм, – Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі згадав слова лідера КНР Сі Цзіньпіна на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним — зараз можна змінити світовий порядок, створений 100 років тому. Тому ЄС має зберегти автономію, але не відриватися від США, упевнений глава уряду.

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Євросоюз небезпечно заграє з Китаєм і може приректи себе на залежність за аналогією російської. Таку думку висловив 13 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на заході Atlantic Council.

Моравецький згадав про візит до Китаю президента Франції Емманюеля Макрона і назвав це "пострілом собі в ногу".

"Деякі європейські країни намагаються зробити ту ж помилку, що і з Росією — прирікають себе на драматичну залежність. Вони не далекоглядно вважають, що продаватимуть до Китаю більше товарів з ЄС із величезними геополітичними витратами, що зробить нас більш залежнішими від Китаю", — прокоментував він.

Прем'єр-міністр процитував слова лідера КНР Сі Цзіньпіна, які він сказав під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Він говорив у Кремлі та всім нам, що зараз є унікальний шанс змінити світовий порядок, створений 100 років тому", — сказав глава польського уряду.

На його думку, важливо зберегти європейську автономію, але при цьому не треба зміщувати центр тяжіння у бік Китаю та розривати зв'язки зі Сполученими Штатами.

Китайсько-російські відносини, за оцінками Моравецького, мають ключове значення для майбутнього світу і дуже стурбований тим, що Сі Цзіньпін підтримує Путіна.

"Я сподіваюся, що Китай не переступить червону межу постачання зброї до Росії", — заявив прем'єр-міністр.

Росія поки що недооцінює виклики, з якими вона зіткнеться при зближенні з Китаєм, але Москва хоче отримати швидку вигоду, щоб знищити Україну, сказав він.

Нагадаємо, що Моравецький закликав не допустити програшу України у війні з Росією, інакше Китай "наступного дня" нападе на Тайвань.

13 квітня американська газета The Washington Post з'ясувала, що Пекін схвалив відправку зброї Росії під виглядом товарів цивільного користування.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 5 квітня закликав Китай не постачати РФ літальну допомогу, інакше це буде "історична помилка, яку неможливо буде виправити".