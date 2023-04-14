Війна в Україні може тривати кілька років, — Моравецький (відео)

Польський прем'єр зазначив, що союзники намагаються адаптуватися до ситуації, а підтримка України є пріоритетом для Варшави та партнерів у Західній Європі.

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Польща не може прогнозувати терміни закінчення війни в Україні, оскільки вона може тривати кілька років. Про це сьогодні, 14 квітня, висловив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю NBC News.

Польський прем'єр зазначив, що підтримка України є пріоритетом для Польщі та партнерів у Західній Європі.

"Ми не вираховуємо точну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну", — сказав Моравецький, коли його спитали, як довго може тривати війна.

На запитання журналістки, чи може це тривати навіть кілька років, прем'єр-міністр відповів ствердно. Крім цього, Моравецький наголосив, що довіряє США, попри злив секретних документів Пентагону.

"Це прикро, але такі речі, на жаль, трапляються", — сказав глава польського уряду.

Він також запевнив, що Польща веде тісне співробітництво зі спецслужбами США, а сам двічі зустрічався з координатором цих служб, директором Національної розвідки Еврілом Гейнсом.

Нагадаємо, вчора, 13 квітня Моравецький заявив, що Євросоюз небезпечно заграє з Китаєм і може приректи себе на залежність за аналогією з російською.

Також Матеуш Моравецький закликав не допустити програшу України у війні з Росією, інакше Китай "наступного дня" нападе на Тайвань.

11 квітня польський прем'єр заявив, що кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Польщі.