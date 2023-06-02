Иран представил "новый" самолет Simorgh: украденная копия украинского Ан-140, – СМИ

Иранские инженеры без разрешения Антонова создали копию самолета, которую будут использовать в ВВС.

Турбовинтовый самолет Simorgh в Иране совершил первый полет в центральной части Ирана в городе Исфахан. Об этом сообщает Defence-Blog.

На церемонию первого полета прибыл начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери. Заявляется, что Simorgh – это иранская разработка, которую производит Иранская организация авиапромышленности, являющаяся дочерней компанией Минобороны Ирана.

Самолет будут использовать ВВС Ирана для тактических транспортных операций после завершения всех испытаний и испытаний. Simorgh должен заменить более старые Fokker F27.

Однако в издании отмечают, что на самом деле Simorgh — это украинский Антонов Ан-140, созданный обратным инжинирингом. Речь идет о незаконной переработке пассажирского самолета Иран-140 (локализованная версия Ан-140) в транспортный самолет. При этом переработку проводили вместе с российским "Авиакором", который до 2015 года занимался производством украинских самолетов Ан-140 и транспортного Ан-140Т.

В августе 2015 года российская компания приостановила производство Ан-140 из-за нарушения цепочки поставок после начала вторжения в Украину в 2014 году. "Авиакор" имел 34 соглашения с украинскими производителями на поставку основных компонентов для изготовления Ан-140. Иран в свою очередь имел лицензионные соглашения с Украиной, которые не одобряли проект Simorgh.

Напомним, 31 мая СМИ писали, что в Москве приземлился грузовой самолет из Ирана, четвертый раз за 10 дней.

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