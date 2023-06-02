Взрывы в Бердянске: ВС РФ выводят из порта свои корабли, – власти (фото)

Благодаря попаданиям ракет и "удачной" работе российской системы ПВО, оккупанты вынуждены прятать суда. После прилетов в Бердянский порт быстро отправили машины скорой помощи.

После точных попаданий ракет по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Бердянске из местного порта начали выводить корабли. Об этом написала в Telegram 2 июня Бердянская городская военная администрация.

"Из Бердянского порта бегут корабли, недавно зашедшие туда для похищения украинских зерновых и металлолома. Спасибо ВСУ за удачную работу", — отметили чиновники.

После взрывов к порту быстро поехали машины скорой помощи

Местные Telegram-каналы писали, что жертв после взрывов нет, но к порту быстро поехали машины скорой помощи.

Расстояние от линии фронта до точки прилета в Бердянске – более 100 км, добавил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Очевидцы рассказывали о взрыве в селе Осипенко, над районом полигона видели дым. Так называемый глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснял причину взрывов якобы работой российской системы ПВО.

Напомним, что в Бердянске 25 мая вечером тоже звучали взрывы в районе колонии. Ракеты могли прилетать и возле одного из заводов.

Центр стратегических коммуникаций ВСУ 21 мая сообщал об уничтожении штаба ВС РФ в Бердянске. Возле аэродрома видели пожар и густой дым, в некоторых районах Бердянска выключали свет.