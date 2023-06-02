"Главное, чтобы увидела Россия": Зеленский высказался о начале контрнаступления ВСУ (видео)

Президент пояснил журналистке, что контрнаступление — это "не кино". Но когда оно начнется, Силы обороны Украины будут освобождать оккупированные территории от захватчиков.

В пятницу, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что деоккупация территорий – главный результат контрнаступления. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аланом Карисом.

Отвечая на вопрос журналистки, началось ли уже контрнаступление и как мы можем его увидеть, глава государства сказал:

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий — это и есть результат контрнаступления", — сказал Зеленский.

По его словам, когда ВСУ начнут освобождать захваченные территории от оккупантов, будет понятно, что контрнаступление уже идет.

Напомним, 2 июня глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что танки имеют важное значение для будущего контрнаступления украинской армии. По его словам, они дадут ВСУ огневую мощь и преимущество на поле боя.

31 мая британский военный аналитик Стюарт Кроуфорд высказал мнение, что ВСУ в ходе предстоящего контрнаступления могут нанести удар вглубь российской территории. Такой вариант возможен в случае, если украинские защитники будут "достаточно храбрыми", а западные союзники "не слишком щепетильными".