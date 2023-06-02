Китай призывает другие правительства прекратить отправку оружия в Украину, – AP

По мнению спецпредставителя КНР Ли Хуэя, посторонние "подливают масла в огонь" и дают комментарии, которые "усугубляют ситуацию" между Киевом и Москвой.

В пятницу, 2 июня, спецпредставитель КНР по евразийским делам Ли Хуэй высказался о войне в Украине, призвав "прекратить отправку оружия на поле боя" и перейти к мирным переговорам. Об этом пишет Associated Press.

"Китай считает, что, если мы действительно хотим положить конец войне, спасти жизни и установить мир, для нас важно прекратить отправку оружия на поле боя, иначе напряженность будет только нарастать", — заявил китайский дипломат.

Сообщается, что Ли Хуэй повторил тезис официального Пекина об уважении территориальной целостности всех стран, однако не упомянул о том, оказывал ли Китай давление на РФ касательно вывода войск с украинских территорий.

Дипломат утверждает, что его страна поддерживает "сбалансированный и справедливый" путь решения проблем в сфере безопасности. Он также сообщил о намерении направить вторую делегацию для обсуждения возможного "политического урегулирования".

По мнению Ли Хуэя, посторонние "подливают масла в огонь" и дают комментарии, которые "усугубляют ситуацию". При этом дипломат не уточнил, кого имеет в виду.

"Кто настоящий нарушитель спокойствия в мире и реальная угроза безопасности в мире? Мировое сообщество прекрасно понимает это", — сказал спецпредставитель КНР.

Напомним, что 29 мая официальный Пекин прокомментировал публикацию WSJ, согласно которой Ли Хуэй предложил ЕС сохранить контроль РФ над оккупированными территориями Украины. В Китае заявили, что их дипломат не делал таких заявлений.

Мы также писали о том, что согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского от 30 мая, Пекин "ходит по канату где-то снаружи" в отношениях с Западом и Москвой. Украинский лидер уверен, что Китай напрямую не поддерживает позицию Украины.