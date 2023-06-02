Применили "три топора": артиллеристы ВСУ уничтожили два БТР-82 и гаубицу "Мста-Б" ВС РФ (видео)

Российские оккупанты решили спрятать технику среди густой растительности, но расчет гаубицы M777 точным выстрелом ликвидировал боевые машины.

Бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова применили гаубицу M777 ("три топора"), ликвидировав два вражеских БТР-82 и гаубицу 2А65 "Мста-Б". Видео 2 июня опубликовали на YouTube-канале подразделения.

Технику российские оккупанты решили спрятать среди густой растительности. Сделать им все-таки этого не удалось. Артиллеристы подразделения успешно уничтожили две единицы БТР-82 и гаубицу "Мста-Б" благодаря высокоточному орудию американского производства.

"Как говорят сами бойцы: "нам нравится как оно горит, пылает!" – говорится в сообщении.

406-я бригада в войне против РФ

Бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова успешно выполняют задания на разных участках фронта. Защитники пытаются максимально ликвидировать техники и личного состава врага. В конце февраля подразделение уничтожило радиолокационную станцию. Это произошло в районе села Заводовка Херсонской области. Удар был нанесен 22 февраля. Атаковали российскую РЛС высокоточным боеприпасом M982 Excalibur.

Напомним, 1 июня артиллеристы ВСУ показали, как ликвидировали "Урал" российские войска. Вблизи лесополосы российские оккупанты решили разместить транспортное средство, но точный выстрел артиллерии ВСУ уничтожил грузовик.

Также 22 мая артиллеристы бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали большую колонну захватчиков. По меньшей мере, 10 единиц техники вражеских подразделений теперь украшают поля Донетчины. На видео видно, что транспортные средства российских оккупантов двигаются по дороге, но впоследствии оказываются под огнем артиллерии. Первые из них были уничтожены прицельным огнем. Впоследствии появилась еще техника, но экипаж решил повернуть в обратном направлении, увидев впереди уничтоженные автомобили. Этого россиянам украинские защитники сделать не разрешили.