Армия России вербует преступников из-за больших потерь в Украине, — Генштаб

Заключенным с условно-досрочным освобождением предлагают подписать контракты на 3-5 месяцев и зарабатывать деньги, убивая украинцев.

Россия несет в Украине большие потери, которые хочет компенсировать, подписывая контракты с преступниками. Об этом 3 июня сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, опубликовав сводку о происшествиях в Facebook.

Российские власти заманивают население в армию разными способами, пытаясь компенсировать потери в живой силе после боевых действий в Украине. К примеру, в городе Зоринск Алтайского края сотрудники уголовно-исполнительной службы агитируют заключенных, условно-досрочно освобожденных из колоний, подписывать контракты сроком на 3-5 месяцев.

Согласно данным Генштаба, по состоянию на 3 июня ВС РФ потеряли на войне в Украине уже как минимум 209 470 военных. Только за последние сутки потери оккупантов в живой силе составили 560 человек.

В то же время, отмечает Генштаб, Россия продолжает вести боевые действия и терроризировать население Украины, сосредоточившись на попытках полностью захватить Донецкую и Луганскую области — там 2 июня произошло 29 столкновений. На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия ведет оборонительные действия и наносит удары авиацией.

Всего россияне за сутки нанесли 67 авиационных и 17 ракетных ударов, 91 раз обстрелял украинцев из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

26 мая писали, что в России падает уровень поддержки войны в Украине из-за больших потерь ВС РФ в Бахмуте. По данным FilterLabs, поддержка боевых действий значительно упала в марте, но восстановилась к 9 мая.

По данным западных чиновников, только в Бахмуте Россия потеряла более 60 тысяч военных по состоянию на 2 июня. Предполагается, что убитые составляют около трети от этого количества.