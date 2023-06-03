"Захват территории": Пригожин собрался отправить ЧВК "Вагнер" в Белгородскую область

По словам бизнесмена, "вагнеровцы" намерены "защитить" мирных жителей региона, но только если им дадут боеприпасы.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники готовы отправиться в Белгородскую область, где идут боевые действия. Об этом он сообщил в ответ на запрос издания "Накануне", передает преcc-cлужба в Telegram.

По словам Евгения Пригожина, если армия РФ под руководством министерства обороны в ближайшее время не прекратит "беспредел" и "захват территории", то ЧВК "Вагнер" поедет "защищать" жителей Белгородской области, включая этнических украинцев. Вот только наемники потребуют у российских властей боеприпасы, поскольку без них ничего сделать не смогут.

"Ожидать чьего-то приглашения и спрашивать: можно нам или нет, мы не будем", — заявил Пригожин в комментарии.

1 июня появилась информация, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" вновь прорвались в Белгородскую область. ДРГ пересекли границу на танках, после чего вступили в бой с пограничниками и регулярной армией РФ в районе КПП "Шебекино".

Позже в тот же день сообщали о прорыве добровольцами границы РФ на участке Уразово-Вериговка. По данным одного из российских военкоров, туда проникли более 100 бойцов РДК.

3 июня Легион "Свобода России" сообщил, что ВС РФ хаотично обстреливают Белгородскую область, пытаясь уничтожить диверсантов, при этом страдают населенные пункты. Добровольцы предложили россиянам спрятаться от ударов на территории Украины, эвакуировавшись через гуманитарный коридор.