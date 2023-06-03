"Отправят в Белгород": в ВСУ подтвердили выход наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута

По мнению майора Максима Жорина, "вагнеровцам" дадут отдых и далее заткнут ими дыры на фронте. Попытка захвата Бахмута стоила РФ более 60 тысяч жизней, подсчитали британские СМИ.

Наемники российской ЧВК "Вагнер" в полном составе вышли из Бахмута. Об этом написал 3 июня в Telegram майор Вооруженных сил Украины, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

"Вагнера" из позиций в Бахмуте действительно все вышли (надеюсь, кроме опытных "Бибера" и "Долика"). Вижу их дальнейшую роль следующим образом. Если все будет относительно спокойно, им дадут немного отдохнуть, перегруппируют, дадут выжившим награды и снова поставят на какое-то направление", — проинформировал экс-командир.

Российская армия в ближайшее время получит "сильных п***лей", уверен Жорин

По его словам, если российская армия в ближайшее время получит "сильных п***лей", наемников развернут и заткнут ими какую-нибудь дыру на фронте.

"Или они сейчас быстрее сами сориентируются и отправятся защищать Белгород. Это вариант самый удачный – лучше бы все они воевали дома", — заключил украинский военный.

Напомним, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 1 июня заявлял о выходе значительной части "вагнеровцев" из Бахмута.

По словам Пригожина, его наемники готовы отправиться в Белгородскую область, где идут активные бои. По его мнению, армия России под руководством Минобороны не в состоянии прекратить "беспредел и захват территорий".

Британские СМИ подсчитали, что попытка России захватить Бахмут привела к потере более 60 тысяч оккупантов.