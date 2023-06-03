В Донецкой области оккупанты на БТР протаранили гражданское авто: есть жертвы (видео)

По сообщению местных телеграм-каналов, в результате аварии погибли два пассажира легковушки.

В оккупированном с 2014 года городе Шахтерск Донецкой области произошло смертельное ДТП. Оккупанты на БТР переехали гражданское авто. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передает Фокус.

"В оккупированном Шахтерске БТР пророссийских боевиков врезался в легковой автомобиль. Погибли два находившихся в машине двое мирных жителей", — говорится в сообщениях.

На опубликованных кадрах видно, что у легкового автомобиля просто не было шансов. От него остался только пласт металла на дороге.

Пользователи сети прокомментировали сообщение о ДТП с участием российских оккупантов:

Освободители освободили еще двоих. Все идет по плану.

Знаете, что самое печальное? Этим военным ничего не будет.

Вот такой он, защита Донбасса.

Напомним, что в марте в Луганской области танк переехал гражданское авто. Российские танкисты умышленно резко развернули танк в сторону авто, которое пыталось их обогнать. В результате водитель и пассажиры авто получили тяжелые травмы.

26 мая стало известно, что в Киеве судья Макаровского суда насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца на блокпосту. Очевидцы сообщили, что судья находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.