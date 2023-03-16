В Луганской области российские оккупанты на танке умышленно протаранили авто с людьми, — журналист (видео)

В результате столкновения с танком находившиеся в микроавтобусе люди получили тяжелые травмы, рассказал Денис Казанский.

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В Луганской области российские оккупанты на танке протаранили пошедшее на обгон авто. Об этом сообщают в телеграм-канале "Осторожно, новости", владельцем которого является телеведущая Ксения Собчак.

"Судя по видео с регистратора, ДТП произошло из-за неудачного поворота танка. "Газель" ехала ему навстречу, но не успела остановиться и врезалась", — говорится в сообщении.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский обратил внимание на то, что танк ехал не навстречу микроавтобусу, а российские танкисты умышленно влетели в гражданский автомобиль.

На видео видно, как пассажирское авто спокойно едет по дороге и когда начинает заходить на обгон, оккупанты резко разворачивают танк, и авто на ходу в него влетает. В кадре после столкновения слышны крики травмированных людей.

"Российским "освободителям" на танке почему-то не понравилось, что их собирается обогнать "Газель", и они резко развернули танк поперек дороги. В результате водитель и пассажиры авто получили тяжелые травмы. Чувствуется особенная любовь такого не попадает на камеры и просто остается за кадром?", — написал журналист.

Напомним, что командование ВС РФ решило списать все "грехи" оккупантов с участием гражданских на захваченных территориях на бойцов ЧВК "Вагнер". После "косяков" с мирными жителями российские солдаты должны притворяться "вагнеровцами". Правила по этому поводу они уже получили.

Российские оккупанты умышленно морили голодом пленных военнослужащих ВСУ и не оказывали им медицинскую помощь. Под Бахмутом в подвале нашли раненого бойца, которого оккупанты вместе с побратимами держали в плену. Некоторые украинские защитники там скончались от голода и ран. 27-летний боец пил антифриз, чтобы выжить.