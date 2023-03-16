На Луганщині російські окупанти на танку навмисне протаранили авто з людьми, — журналіст (відео)

Внаслідок зіткнення з танком люди, які перебували у мікроавтобусі, отримали тяжкі травми, розповів Денис Казанський.

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У Луганській області російські окупанти на танку спричинили ДТП за участю цивільного авто. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Обережно, новини", який пов'язують із російською телеведучою Ксенією Собчак.

"Судячи з відео з реєстратора, ДТП сталася через невдалий поворот танка. "Газель" їхала йому назустріч, але не встигла зупинитися і врізалася", — йдеться в повідомленні.

Український журналіст і блогер Денис Казанський звернув увагу на те, що танк їхав не назустріч, а російські танкісти навмисне влетіли в цивільне авто.

На відео видно, як пасажирське авто спокійно їде дорогою і коли починає заходити на обгін, окупанти різко розвертають танк, і авто на ходу в нього влітає. У кадрі після зіткнення чути крики травмованих людей.

"Російським "визволителям" на танку чомусь не сподобалося, що їх збирається обігнати "Газель", і вони різко розвернули танк упоперек дороги. В результаті водій та пасажири авто отримали важкі травми. Відчувається особлива любов захисників російськомовного населення до жителів Донбасу. А уявляєте скільки такого не потрапляє на камери і просто залишається за кадром?", — написав журналіст.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ вирішило списати всі "гріхи" окупантів за участю цивільних на захоплених територіях на бійців ПВК "Вагнер". Після "косяків" із мирними жителями російські солдати мають прикидатися "вагнерівцям". Пам'ятки з приводу цього вони вже отримали.

Російські окупанти навмисне морили голодом полонених військовослужбовців ЗСУ і не надавали їм медичної допомоги. Під Бахмутом у підвалі знайшли пораненого бійця, якого окупанти разом із побратимами тримали у полоні. Деякі українські захисники там померли від голоду та ран. 27-річний боєць пив антифриз, щоби вижити.