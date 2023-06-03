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Военный Фокус Российско-украинская война РДК и "Свобода России" зашли в Белгородскую область

"Передали Украине": РДК и ЛСР в Белгородской области использовали западную технику, — WP

Фото: Скриншот | Боец РДК позирует на фоне западной военной техники

По мнению издания, использование оружия НАТО российскими добровольцами вызывает серьезные сомнения относительно эффективности контроля со стороны украинских властей.

Российские бойцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", которые неоднократно прорывали границу в Белгородской области РФ, были замечены за использованием вооружения западного производства. Об этом 3 июня пишет американская газета The Wahsington Post.

Журналисты со ссылкой на неназванных американских чиновников указывают на то, что в распоряжении российских добровольцев оказались четыре тактические машины MRAP, предоставленные Украине США и Польшей.

Военная техника на вооружении РДК
Фото: скриншот

Использование оружия НАТО для агрессивных действий против России вызывает серьезные сомнения в отношении контроля со стороны украинских властей, отмечает издание. Открывая обсуждение этого вопроса, статья, опираясь на, как утверждается, проверенные фотографии, упоминает также о присутствии в боевом арсенале добровольцев винтовок производства Бельгии и Чехии, а также, по крайней мере, одного противотанкового оружия АТ-4, широко используемого в вооруженных силах США и Запада.

В частности, речь идет о чешской винтовке CZ Bren и бельгийской FN SCAR. Использование подобного вооружения в России вызывает волнение и подчеркивает проблемы, связанные с контролем над его распространением, "проблемы, которые мало кто в Вашингтоне и Киеве готов признать", пишут американские журналисты.

"Американские и западные официальные лица настаивают на том, чтобы Украина тщательно отслеживала оружие на миллиарды долларов, которое поступает в страну. Сторонники Киева также в значительной степени запретили украинским силам использовать западное оружие и оборудование для нападений на российскую территорию. Однако недавний рейд в Россию подчеркивает, что материальные средства могут переходить из рук в руки непредсказуемым образом, создавая проблемы с надзором", — пишет WP.

Напомним, бойцы из "Русского добровольческого корпуса" 3 июня заявили о новом рейде в Белгородской области. Добровольцы планируют укрепиться в возникшей "серой зоне" вдоль российской границы.

Также 3 июня сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о готовности его наемников отправиться в Белгородскую область для борьбы с российскими добровольцами.

Напомним также, 3 июня Легион "Свобода России" сообщил, что регулярные российские войска ведут хаотичный обстрел Белгородской области в попытке уничтожить формирования добровольцев.