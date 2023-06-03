"Боевой зверь": британский полковник заявил, что ATACMS изменят ход войны с РФ (видео)
По словам военного эксперта Глена Гранта, американские ракеты стирают вражеские объекты с лица земли. Такое вооружение даст России понять, что игра окончена.
Российскую армию нужно лишить мысли о ее возможной победе и отправить Украине действительно мощное оружие. Об этом сообщил 3 июня в эфире канала "Еспресо" полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант.
"ATACMS — это совсем другой боевой зверь, не похожий на то, что есть в Украине. С таким оружием вы можете уничтожать реальные объекты. Не сжигать, а стирать их с лица земли", — прокомментировал он.
Военный эксперт привел в пример фотографии министерства обороны Сербии после нападения НАТО.
"Если вы их видели, то понимаете, какой вред может нанести такое оружие. Поэтому администрация (президента США Джо) Байдена считает, что это может нарушить границы ведения традиционной войны", — добавил Грант.
По его мнению, президент России Владимир Путин мог бы давно применить ядерное оружие, так как причин для этого у него было много. США должны предоставить ВСУ ракеты ATACMS, поскольку это даст России понять, что игра закончена, добавил он.
"Пока этого не произошло, Россия думает, что если они продолжат войну, у них есть шанс на победу. Надо лишить их этой мысли, сделав Украину настолько сильной и мощной, чтобы они осознали, что ничего у них не получится", — рассказал полковник.
После отправки ракет ATACMS Кремлю придется сесть за стол переговоров, заключил он.
Напомним, что у Байдена 29 мая заявили о рассмотрении вопроса передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Снаряды поражают цели на расстоянии до 300 километров.
Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес 15 мая заявил, что если бы ВСУ имели ракеты ATACMS, они давно бы уничтожили Черноморский флот РФ.