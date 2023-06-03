"Боевой зверь": британский полковник заявил, что ATACMS изменят ход войны с РФ (видео)

По словам военного эксперта Глена Гранта, американские ракеты стирают вражеские объекты с лица земли. Такое вооружение даст России понять, что игра окончена.

Российскую армию нужно лишить мысли о ее возможной победе и отправить Украине действительно мощное оружие. Об этом сообщил 3 июня в эфире канала "Еспресо" полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант.

"ATACMS — это совсем другой боевой зверь, не похожий на то, что есть в Украине. С таким оружием вы можете уничтожать реальные объекты. Не сжигать, а стирать их с лица земли", — прокомментировал он.

Военный эксперт привел в пример фотографии министерства обороны Сербии после нападения НАТО.

Грант полагает, что Путин мог бы давно применить ядерное оружие в Украине

"Если вы их видели, то понимаете, какой вред может нанести такое оружие. Поэтому администрация (президента США Джо) Байдена считает, что это может нарушить границы ведения традиционной войны", — добавил Грант.

По его мнению, президент России Владимир Путин мог бы давно применить ядерное оружие, так как причин для этого у него было много. США должны предоставить ВСУ ракеты ATACMS, поскольку это даст России понять, что игра закончена, добавил он.

"Пока этого не произошло, Россия думает, что если они продолжат войну, у них есть шанс на победу. Надо лишить их этой мысли, сделав Украину настолько сильной и мощной, чтобы они осознали, что ничего у них не получится", — рассказал полковник.

После отправки ракет ATACMS Кремлю придется сесть за стол переговоров, заключил он.

Напомним, что у Байдена 29 мая заявили о рассмотрении вопроса передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Снаряды поражают цели на расстоянии до 300 километров.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес 15 мая заявил, что если бы ВСУ имели ракеты ATACMS, они давно бы уничтожили Черноморский флот РФ.