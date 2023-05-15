Если бы Украине дали ATACMS, то Черноморского флота РФ уже бы не существовало, — генерал США

Ходжес убежден, что помощь, которую просит Украина, вполне адекватная, но администрация Байдена еще не четко определила стратегический результат и не заявила четко о желании украинской победы.

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ВСУ, скорее всего, будут использовать британские дальнобойные ракеты только для освобождения собственных территорий, а не на международно признанной территории РФ, и в этом бы сильно помогли ATACMS, которые США отказываются предоставлять. Такое заявление сделал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в комментарии "Голосу Америки" 15 мая.

Он выразил возмущение, что ракет ATACMS до сих пор нет на вооружении Украины, и наоборот поприветствовал решение Британии предоставить Storm Shadow.

"Если бы у Украины было ATACMS, Черноморского флота (РФ) уже не было бы. Администрация Байдена еще не четко определила стратегический результат, который мы хотим, и мы четко не сказали, что хотим, чтобы Украина победила. Вы знаете, они говорят вещи, будто мы будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, что, конечно, пустые слова", — подчеркнул генерал.

Ходжес убежден, что это из-за того, что принимаются постепенные решения по предоставлению, и это дает возможность РФ чувствовать себя безопасно в Крыму.

Он пояснил, что военная помощь, о которой просит Украина и которую еще не получила от западных союзников, могла бы помочь добиваться успехов по освобождению временно оккупированных российскими силами территорий быстрее и с меньшими потерями.

Напомним, 12 мая главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования Storm Shadow способна обходить ПВО врага и имеет эффективность 97%.

2 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Соединенные Штаты не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, потому что в мире их немного, а также потому что в Белом доме опасаются, что ВСУ могут нанести удар по территории России.